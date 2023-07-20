Hyundai представил обновленный «квадратный» Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe демонстрирует современные тенденции дизайна кроссовера среднего размера и обладает квадратным силуэтом и прямоугольными фарами. Об этом пишет MotorAuthority.

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Модель пятого поколения Santa Fe, которая должна появиться в автосалонах США в 2024 году, имеет квадратный дизайн, напоминающий Land Rover.

Автомобиль получил прямоугольные фары и решетки, «угловатые» крылья и квадратную заднюю часть. Элементы фар и задних фонарей имеют форму буквы «Н», подчеркивая фирменный стиль компании Hyundai.

Производитель анонсировал, что новый Hyundai Santa Fe получит модификацию с тремя рядами сидений, а также заявил о «лучшем в своем классе пространстве салона». В частности, задняя дверь была расширена для облегчения погрузки и выгрузки.

Дизайн интерьера следует той же «угловатой теме, что и экстерьер» машины, отмечает издание. Автомобиль оснащен большим сенсорным экраном, а центральная консоль оборудована нишей для хранения вещей.

«Santa Fe достаточно широк, чтобы разместить рядом два беспроводных зарядных устройства для телефонов, а также порты USB. На панели также находится большинство элементов управления с аналоговыми кнопками, так что пользователям не придется во всем полагаться на сенсорный экран», - отмечается в статье.

При этом Hyundai сообщил об использовании экологически чистых материалов в отделке салона, таких как переработанный пластик в обшивке потолка, ковриках и спинках сидений второго и третьего ряда.