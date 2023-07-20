В Японии отреагировали на слухи об ограничении экспорта в РФ автомобилей
Правительство Японии не подтвердило планы на ограничение экспорта подержанных и новых машин с объемом двигателя свыше 1,9 л в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно в своем заявлении напомнил, что в конце мая 2023 года страна уже ввела дополнительный пакет ограничений в отношении России.
«Наша страна на данный момент не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России», — подчеркнул генсек.
Сейчас власти Японии изучают новые варианты санкций в отношении РФ, в том числе обращая внимание на действия США и Евросоюза в этой сфере.
По данным японского Минфина, за первое полугодие 2023 года Япония увеличила экспорт легковых авто в Россию на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 же году на поставки в Россию подержанных автомобилей пришлось 26% от общего экспорта Японии подобной продукции. По подсчетам Yomiuri, в прошлом году в РФ отправили около 20 тысяч подержанных авто — их общая цена превышает 1,8 млрд долларов.