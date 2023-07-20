В России появились электрокроссоверы Zeekr X по сниженной цене

На российском рынке в июле начали продавать китайский электрокроссовер Zeekr X по более низкой цене, чем в мае. Тогда за машину просили от 4 260 000 рублей, сейчас – 3 790 000 рублей. Как пишет Autonews со ссылкой на предложение одного из дилеров, машину производят в Китае с 2023 года.

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Zeekr X - первый кроссовер бренда. Он имеет следующие габариты: длину – 4450 мм, ширину – 1836 мм, высоту – 1572 мм. Колесная база составляет 2750 мм.

Сейчас на рынке Китая стоимость модели колеблется от 189 800 до 229 800 юаней (примерно 2,39-2,9 млн руб. по текущему курсу).

Автомобиль оснащен датчиком давления в шинах, центральным замком, антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой контроля устойчивости (ESC), системой помощи при подъеме, панорамным люком в крыше, системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, обогревом и вентиляцией передних сидений, а также климат-контролем.

Как стало известно, силовая установка состоит из двух электродвигателей. Их суммарная мощность – 428 л.с. и 543 Н•м крутящего момента. Разогнаться до первой сотни можно за 3,7 секунды. Емкость батареи – 66 кВт•ч.