ГИБДД: на электросамокате можно ездить вдвоем

Правила разрешают ездить на электросамокатах вдвоем с учетом конструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД Виктора Стельмаха.

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«Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД по средствам индивидуальной мобильности [СИМ] есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить», — сказал Виктор Стельмах.

Он отметил, что не знает такие виды СИМ, которые могут перевозить нескольких людей. Однако в очередном пакете изменений в ПДД этот случай будет учтен. О том, как это будет отражено в новых правилах, не сообщается.