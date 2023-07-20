ГИБДД: на электросамокате можно ездить вдвоем

ГИБДД: правила разрешают ездить на электросамокате вдвоем с учетом конструкции
Правила разрешают ездить на электросамокатах вдвоем с учетом конструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД Виктора Стельмаха.
«Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД по средствам индивидуальной мобильности [СИМ] есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить», — сказал Виктор Стельмах.
Он отметил, что не знает такие виды СИМ, которые могут перевозить нескольких людей. Однако в очередном пакете изменений в ПДД этот случай будет учтен. О том, как это будет отражено в новых правилах, не сообщается.
Ранее в Общественной палате предложили приравнять электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) к мопедам, чтобы для управления ими нужно было получать права категории М. Отмечается, что наличие водительских прав у пользователей самокатов позволит штрафовать их за нарушения ПДД, в том числе, пьяную езду, а также лишать права управления транспортным средством.