МВД: ПДД разрешает ездить на электросамокатах вдвоем

В России существует норма ПДД, благодаря которой на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности можно ездить вдвоем. При условии, что у самого средства есть такая возможность.

Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах, пишет ТАСС.

Однако, представитель ГИБДД добавил, что одним из частых нарушений ПДД является то, что люди ездят на СИМ вдвоем на средствах, не предназначенных для этого. Он также подчеркнул, что не существует видов СИМ, которые по конструкции позволяют перевозить нескольких человек одновременно. Если же такие устройства есть, то правила для них должны быть скорректированы.

Новые поправки в ПДД, которые вступили в силу с 1 марта, предоставляют статус СИМ для электросамокатов, гиро-скейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и других аналогичных устройств. Их использование разрешено на тротуарах, вело- и пешеходных дорожках со скоростью не более 25 км/ч и массой не более 35 кг.