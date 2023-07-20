АвтоВАЗ отзывает 80 тыс. автомобилей для дооснащения

АвтоВАЗ объявил кампанию по дооснащению автомобилей Lada блоками «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщила пресс-служба производителя.
Дооснастить устройствами потребуется 79,5 тыс. автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые были выпущены с октября 2022 года по февраль 2023 года. Блоки «ЭРА-ГЛОНАСС» требуются для ручного вызова экстренных оперативных служб. Отмечается, что все работы будут бесплатными для автовладельцев.
Накануне глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что АвтоВАЗ отгружает дилерам некомплектные автомобили Lada, причем доля таких машин доходит до 60-70%. У легковушек среди прочего отсутствуют кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», рассказывал он.
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