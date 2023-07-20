АвтоВАЗ отзывает 80 тыс. автомобилей для дооснащения

Дооснастить устройствами потребуется 79,5 тыс. автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые были выпущены с октября 2022 года по февраль 2023 года. Блоки «ЭРА-ГЛОНАСС» требуются для ручного вызова экстренных оперативных служб. Отмечается, что все работы будут бесплатными для автовладельцев.