АвтоВАЗ назвал цены на новые комплектации Lada Granta

АвтоВАЗ расширил линейку комплектаций для семейства автомобилей Lada Granta. Теперь покупателям доступны три новых комплектации: Classic'23, Classic Кондиционер'23 и Comfort'23.

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Как сообщает портал Quto, новые комплектации с индексом «23» получили антиблокровочную систему тормозов (ABS). Также клиенты могут приобрести машину и без системы ABS. Стоить такой автомобиль будет на 39 000 рублей дешевле.

Например, седан Lada Granta в комплектации Classic'23 с двигателем мощностью 90 лошадиных сил стоит 774 900 рублей. Комплектация Classic Кондиционер'2023 обойдется в 825 900 рублей. Рекомендованная розничная цена на седан в комплектации Comfort'23 составляет 855 900 рублей.