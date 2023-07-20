BYD показал первое изображение "убийцы" Mercedes G-Class
Внедорожник под названием Leopard 5 под новым брендом Fang Cheng Bao показан на официальном тизере. До премьеры новинки осталось меньше месяца.
Уже известно, что Leopard 5 - выпад в сторону Mercedes G-Class. BYD публиковала фото закамуфлированных прототипов с квадратным дизайном, новый тизер дополнил эту скромную картину рельефным капотом и обратил внимание на зеркала заднего вида.
Разумеется, что не только внешностью Leopard 5 будет переманивать клиентов у иконического "Мерседеса". Ожидается, что новинка BYD получит гибридную силовую установку мощностью 680 л.с., что больше, чем у G 65 AMG на 30 "лошадок".
Автопроизводитель сообщил, что внедорожник получит блокировки дифференциалов спереди и сзади, а также межосевую блокировку.
Салон "Леопарда" был рассекречен в конце мая.
Ожидаемая цена - 400 тысяч юаней (5,1 млн рублей). Премьера Leopard 5 должна состояться в августе, продажи могут запустить до конца текущего года.