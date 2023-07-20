На российский рынок вернулся кроссовер SsangYong Tivoli

Автодилеры в России выставили на продажу корейские кроссоверы SsangYong Tivoli, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с такими автомобилями 2023 года выпуска опубликованы в классифайдах продавцами из Москвы и Владивостока. Стоимость машин варьируется от 2,6 млн до 2,8 млн рублей.

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Рестайлинговый SsangYong Tivoli продается в Южной Корее с 2019 года. Длина автомобиля составляет 4225 мм при колесной базе 2600 мм. В моторную гамму входят 1,5-литровый турбированный агрегат (163 л.с.; 280 Нм) и дизельный двигатель 1.6 (136 л.с.; 324 Нм). В продаже кроссоверы с передним приводом и 6-диапазонным «автоматом» Aisin, на корейском рынке доступны модификации механической трансмиссией и приводом на все колеса.

В список оснащения входят 10-дюймовый дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель, семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и системы помощи при вождении, включая контроль слепых зон и ассистент удержания в полосе. Продажи автомобилей SsangYong прекратились в России 2018 году.