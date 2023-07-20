Ford теряет миллиарды из-за развязанной Tesla ценовой войны

В то время как стоимость Tesla в этом году выросла, похоже, что традиционные автопроизводители не могут последовать их примеру, не потеряв в цене на фондовом рынке.

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Ford последовал за снижением цен Tesla на F-150 Lightning, и фондовый рынок отреагировал не очень хорошо. Такая реакция может звучать логично, судя по недавним комментариям генерального директора Джима Фарли, но также может быть и неверной. Ford наращивает производство своего фирменного пикапа EV и ожидает, что продажи и поставки также вырастут.

17 июля стало особым днем для клиентов Ford и трудным днем для инвесторов. Фарли объявил, что цены на линейку Lightning снижаются. Почти сразу же общая стоимость акций Ford упала до 3,6 миллиарда долларов.

Это, вероятно, происходит, по крайней мере частично, как результат того факта, что Фарли сказал ранее в этом году, что Ford сосредоточится на автомобилях с «серьезной ценовой силой», чтобы избежать необходимости конкурировать по цене. Снижение цен на такой невероятно востребованный продукт, как F-150 Lightning, кажется шагом назад. Аналитики говорят, что в конечном итоге это может хорошо сработать для бренда Blue Oval.

«Всем нравилось, когда Tesla это делала. Пока они действительно улучшают производственные затраты и затраты на ввод, то есть смысл возвращать часть этого потребителю» Если Ford сможет доказать, что снижение цен ведет к увеличению доли рынка, цена акций может легко подскочить так же далеко или даже больше, чем она упала в данном случае», — сказал Automotive News автомобильный аналитик Morningstar Дэвид Уистон.

Одна из причин, по которой акции Tesla в этом году увеличились более чем вдвое, заключается в том, что компания делает ставку на то, что более низкие цены увеличат спрос. Tesla успешно укрепила свои позиции лидера, и теперь Ford должен последовать примеру в качестве лидера на рынке пикапов EV.