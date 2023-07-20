Названы сроки премьеры нового седана Baojun EQ200

Baojun представит новый флагманский седан EQ200 в конце июля
Новый флагманский седан Baojun EQ200 будет представлен в Китае в конце июля 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.
По данным издания, после премьеры компания начнет принимать заказы на новую модель. Продажи Baojun EQ200 на китайском рынке начнутся в начале 2024 года. О том, будут ли автомобили отправлять на экспорт, не сообщается.
Baojun EQ200 представляет собой седан с электрической силовой установкой, мощность которой пока неизвестна. Внешне автомобиль будет отличаться тонкой светодиодной полосой во всю ширину капота, низкой крышей, широкими арками, скрытыми дверными ручками и камерами вместо зеркал заднего вида. Компания планирует ежегодно продавать по 100 тыс. таких автомобилей.
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