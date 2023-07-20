Названы сроки премьеры нового седана Baojun EQ200

Новый флагманский седан Baojun EQ200 будет представлен в Китае в конце июля 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

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По данным издания, после премьеры компания начнет принимать заказы на новую модель. Продажи Baojun EQ200 на китайском рынке начнутся в начале 2024 года. О том, будут ли автомобили отправлять на экспорт, не сообщается.