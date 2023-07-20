Nissan перепрофилирует завод в Йокогаме для выпуска твердотельных аккумуляторов

Японская автомобильная компания Nissan готовит свой большой завод в Йокогаме к производству нового вида продукции. Как сообщает издание SPEEDME.RU, на нем будет налажен выпуск передовых твердотельных аккумуляторов.

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По словам директора завода в Йокогаме Тамиё Вады, пилотное производство должно начаться уже в 2024-м году. Следует отметить, что на этом предприятии также расположена первая в Японии интегрированная линия массового выпуска машин.