В России выросли цены на иранские машины

Стоимость иранских автомобилей Iran Khodro у московского крупного дилера повысилась. Сейчас цены на Tara с автоматической коробкой передач составляют от 1,5 до 1,7 млн рублей, тогда как в июне они продавались по цене от 1,4 млн до 1,5 млн рублей, передает Ixbt.com.

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Также подчеркивается, что машины с механической коробкой переключения передач стоили от 1,3 до 1,4 млн рублей. Сейчас их можно купить почти за 1,5 млн рублей.

Машину наделили двумя фронтальными подушками безопасности, комбинированной обивкой сидений, кондиционером, круиз-контролем, люком в крыше, кнопкой запуска двигателя, парктрониками с камерой заднего вида и мультимедийной системой.

Iran Khodro Tara создали на базе Peugeot 301. Поэтому всем автомобилям дали 1,6 литровый 113-сильный бензиновый «атмосферник» Peugeot. У машины следующие габариты: 4519 х 1953 х 1466 мм при колесной базе 2652 мм.