Как сообщает SPEEDME.RU, Европейский союз предложил запретить хромирование, что может привести к поиску альтернативных материалов для автомобильной отделки. Запрет, который должен вступить в силу в 2024 году, вызван проблемами со здоровьем, связанными с шестивалентным хромом, который является канцерогеном.