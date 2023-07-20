Европа запретит хром на транспортных средствах
Как сообщает SPEEDME.RU, Европейский союз предложил запретить хромирование, что может привести к поиску альтернативных материалов для автомобильной отделки. Запрет, который должен вступить в силу в 2024 году, вызван проблемами со здоровьем, связанными с шестивалентным хромом, который является канцерогеном.
Стоит отметить, что хром может стать причиной развития рака легких. Также его выбросы в 500 раз токсичнее, чем обычное топливо.
Хром широко используется в автомобильной и бытовой отделке. Его запрет может повлиять на конструкцию автомобилей, пострадают премиальные бренды.