Tesla ведет переговоры с крупным автопроизводителем о передаче автопилота

Бизнесмен Илон Маск на квартальной конференции Tesla объявил, что компания готова предоставить доступ к своим технологиям активной помощи водителю стороннему автопроизводителю на условиях лицензирования. Об этом пишет 3DNews.

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По словам Маска, компания уже ведет переговоры с одним из крупных автопроизводителей, но пока они находятся на ранней стадии. Глава компании уже полтора года назад говорил о такой возможности на аналогичном мероприятии.

Однако, подход к реализации автопилота на машинах Tesla может стать препятствием для лицензирования, так как компания полагается преимущественно на изображения с камер, в то время как многие конкуренты предпочитают иметь резервные каналы и датчики.