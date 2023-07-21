Закон об однодневных полисах ОСАГО принят в третьем чтении

Госдума приняла закон об однодневных полисах ОСАГО
Россияне получат возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, автовладельцы смогут приобретать их на срок от одного дня до трех месяцев. Такой закон прошел третье чтение в Госдуме.
Сейчас в РФ не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года. ЛДПР предложили это изменить, и коллеги их поддержали.
Стоимость полиса будет зависеть от срока действия краткосрочного договора.
В редакции первого чтения документа минимальный срок заключения договора ОСАГО составлял один месяц.
Документ облегчит жизнь автовладельцам, которым нужен краткосрочный полис "автогражданки". Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в таких случаях водителю легче заплатить штраф в 800 рублей за езду без полиса, так как годовая стоимость ОСАГО в среднем составляет около пяти тысяч рублей.
"Теперь два вида страхования. Один вид - это долгосрочный договор ОСАГО. Период его один год. И есть краткосрочный договор до трех месяцев", - пояснил замруководителя фракции ЛДПР, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Короткий полис пригодится, если транспортное средство перегоняют к месту его регистрации, он будет полезен таксистам со статусом самозанятых. А также тем, кто временно использует на территории России автомобили, зарегистрированные в иностранных государства.
Не секрет, что на данный момент некоторые автовладельцы, пользующиеся автомобилем в сезонном режиме, предпочитают вообще не страховать его", - отметил в комментарии "РГ" депутат Госдумы Сергей Алтухов.