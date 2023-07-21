Закон об однодневных полисах ОСАГО принят в третьем чтении

Россияне получат возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, автовладельцы смогут приобретать их на срок от одного дня до трех месяцев. Такой закон прошел третье чтение в Госдуме.

© Российская Газета

Сейчас в РФ не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года. ЛДПР предложили это изменить, и коллеги их поддержали.

Стоимость полиса будет зависеть от срока действия краткосрочного договора.

В редакции первого чтения документа минимальный срок заключения договора ОСАГО составлял один месяц.

Документ облегчит жизнь автовладельцам, которым нужен краткосрочный полис "автогражданки". Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в таких случаях водителю легче заплатить штраф в 800 рублей за езду без полиса, так как годовая стоимость ОСАГО в среднем составляет около пяти тысяч рублей.

"Теперь два вида страхования. Один вид - это долгосрочный договор ОСАГО. Период его один год. И есть краткосрочный договор до трех месяцев", - пояснил замруководителя фракции ЛДПР, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Короткий полис пригодится, если транспортное средство перегоняют к месту его регистрации, он будет полезен таксистам со статусом самозанятых. А также тем, кто временно использует на территории России автомобили, зарегистрированные в иностранных государства.