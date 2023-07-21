BYD начал выпуск седана Seal DM-i

Китайская компания BYD начала выпуск гибридного седана Seal DM-i. Об этом сообщает autohome.com.cn. Продажи в Китае стартуют в августе.
Длина автомобиля составляет 4980 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1490 мм. Колесная база достигает 2900 мм. В салоне на передней панели установлен огромный 15,6-дюймовый поворотный экран и проекционный дисплей. Звуковая система Seal DM-i изготовлена компанией Dynaudio, постоянным поставщиком BYD. Сзади есть подлокотник, три подголовника и крепления ISOFIX. Кроме того, у Seal DM-i есть фоновая подсветка салона.
Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор, который работает вместе с двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки пока не называется, зато известно, что запас хода на электротяге составит около 200 км.
Ранее сообщалось, что рамный внедорожник Tank 300, представленный на российском рынке, получит в Китае гибридную силовую установку.