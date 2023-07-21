BYD начал выпуск седана Seal DM-i

Китайская компания BYD начала выпуск гибридного седана Seal DM-i. Об этом сообщает autohome.com.cn. Продажи в Китае стартуют в августе.

© Газета.Ru

Длина автомобиля составляет 4980 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1490 мм. Колесная база достигает 2900 мм. В салоне на передней панели установлен огромный 15,6-дюймовый поворотный экран и проекционный дисплей. Звуковая система Seal DM-i изготовлена компанией Dynaudio, постоянным поставщиком BYD. Сзади есть подлокотник, три подголовника и крепления ISOFIX. Кроме того, у Seal DM-i есть фоновая подсветка салона.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор, который работает вместе с двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки пока не называется, зато известно, что запас хода на электротяге составит около 200 км.