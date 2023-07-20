Пробка из 705 автомобилей образовалась у Крымского моста

Трехчасовая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи, сообщает ТАСС.

В пробке находятся около 705 автомобилей.

19 июля Минтранс Крыма сообщал об отсутствии пробок возле досмотровых пунктов Крымского моста.

Проезд по Крымскому мосту открыт только для легкового транспорта. Автобусы и грузовой транспорт отправляются по альтернативному маршруту и через паромную переправу, говорится в сообщении. Движение автомобилей было открыто в ночь на 18 июля в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления из Тамани в Керчь.

Работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Краснодарский край и Республику Крым, была возобновлена.

Вечером во вторник паромное сообщение было приостановлено до утра среды. Однако, согласно распространенному сообщению, с 5:40 19 июля движение паромов на Керченской переправе осуществляется в штатном режиме.