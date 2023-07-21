Skoda раскрыла подробности о новом Superb

В сентябре у Skoda двойная премьера: дебютируют второе поколение Kodiaq и четвёртое поколение семейства Superb. О кроссовере марка уже рассказывала, теперь настал черёд "Суперба".

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Универсал и лифтбек дебютируют вместе. Новинки будут длиннее и выше предшественников, объём багажника станет больше на 30 и 20 литров соответственно.

Также сообщается, что "Суперб" получил мультимедиа диагональю 12,9 дюйма, лишился селектора на тоннеле, с которого он переехал на рулевую колонку, стал экологичнее благодаря новым материалам отделки.

Superb будет отличаться богатым оснащением, включающим в себя самые передовые системы помощи водителю, в том числе, например, предиктивную защиту велосипедистов.

Линейка силовых агрегатов будет представлена шестью вариантами мощностью от 150 до 265 л.с. Три - бензиновые моторы TSI, включая "мягкий" гибрид 1,5 eTSI, два дизеля и подключаемый гибрид Superb iV с запасом хода на электричестве до 100 км. Полноприводные версии сохранят своё место в гамме.