Проект о штрафах для водителей за нарушение тишины прошел первое чтение в Госдуме

Документ наделяет регионы полномочиями самостоятельно устанавливать административную ответственность.

Кроме того, предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя.

Документ внесла в палату 28 ноября прошлого года Московская городская дума. Сейчас за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума гражданам грозит предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Авторы законопроекта считают такие меры недостаточными.