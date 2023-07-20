Проект о штрафах для водителей за нарушение тишины прошел первое чтение в Госдуме

Проект о штрафах для водителей за нарушение тишины прошёл первое чтение в Госдуме
Документ наделяет регионы полномочиями самостоятельно устанавливать административную ответственность.
Кроме того, предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя.
Документ внесла в палату 28 ноября прошлого года Московская городская дума. Сейчас за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума гражданам грозит предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Авторы законопроекта считают такие меры недостаточными.
Согласно инициативе, взыскание для водителей может превышать 5 тысяч рублей, но не более 30 тысяч.