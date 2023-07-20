Продажи электрокаров с пробегом в России выросли за полгода на 12%

В России второй месяц подряд объем рынка электрокаров с пробегом превышает 1 тыс. ед.
С января по июнь текущего года россияне приобрели на 12% больше электромобилей с пробегом, чем в первой половине 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Всего за полгода граждане РФ приобрели 5 тыс. подержанных электрокаров. 55% рынка заняли машины Nissan (2,7 тыс. ед.), в тройку лидеров вошли Tesla (1 тыс. ед.) и Hyundai (319 ед.).
Самыми популярными электромобилями на «вторичке» в этом году стали Nissan Leaf (2,7 тыс. ед.), Tesla Model 3 (487 ед.) и Hyundai Kona (312 ед.). Модели Tesla Model S, Tesla Model Y, Tesla Model X, Porsche Taycan и BMW i3 разошлись тиражом более 100 единиц каждая.
Эксперты отмечают, что рынок электрокаров с пробегом преодолевает тысячную отметку второй месяц подряд, однако рекорд марта 2022 года (1079 ед.) еще не побит.