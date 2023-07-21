Tesla рассказала о новом Cybertruck, назвав его самым уникальным автомобилем на планете

Компания Tesla на этой неделе осчастливила фанатов новостью о том, что на гигафабрике в Техасе выпущен предсерийный Cybertruck, маякнув тем самым, что пикапу быть и быть в скором времени. Теперь в рамках отчёта за второй квартал компания не поскупилась на описание модели, приоткрыв некоторые её характеристики.

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В Tesla сообщили, что серийное производство Cybertruck запланировано на конец этого года, а в настоящее время прототипы, которые внешне в точности повторяют товарные образцы, проходят комплексные испытания по всему миру.

Скромности Tesla не занимать, они сказали, что пикап "может быть самым уникальным автомобильным продуктом за последние десятилетия".

"Как в технологическом, так и в плане проектирования этот автомобиль сломает многие границы - это соответствует нашему пониманию того, как создавать автомобили", - добавили в компании.

Также в Tesla сообщили, что Cybertruck станет первой моделью в сегменте длиной менее 5,8 метра с двухрядной кабиной и грузовой платформой более 1,8 метра.