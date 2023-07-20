В России появился иранский седан по цене Lada Vesta NG

На российском рынке появился иранский седан Soren+ производителя Iran Khodro (IKCO), сообщил Autonews со ссылкой на данные одного из российских дилеров.

© Why Kei / Unsplash

Цена машины начинается от 1,349 миллиона рублей, что сопоставимо со стоимостью российской Lada Vesta NG. Автомобиль производят с 2019 года, он является рестайлинговой версией базового Soren, который выпускают с 2007 года.

Soren+ создан на базе Peugeot 405 1987 года, на нем установлен французский атмосферный двигатель Peugeot TU5JP4 объемом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Soren+ разгоняется до 100 километров в час за 11 секунд. У машины передний привод, максимальная скорость, которую может развивать автомобиль — 185 километров в час.

В 2022 году Россия договорилась с Ираном о поставках машин на сумму 300 миллионов долларов. К марту 2023-го Iran Khodro собирался привезти в страну две тысячи автомобилей.