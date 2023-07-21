Суд утвердил мировое соглашение по иску ГАЗа к Volkswagen

Российский ГАЗ не будет требовать от Volkswagen 15,5 миллиарда рублей убытков. Стороны пошли на мировую: как сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел, арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение по иску Горьковского автозавода (ГАЗ) к Volkswagen о взыскании убытков в размере 15,5 миллиарда рублей. «Прекратить производство по делу, утвердить мировое соглашение», — говорится в картотеке. Материалы с подробностями пока не опубликованы.

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До весны 2022 года Volkswagen производил на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде четыре модели: Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. После начала СВО немецкий концерн приостановил выпуск машин на нижегородской площадке из-за сокращения поставок комплектующих на территорию России и проблем с логистикой на фоне санкций.

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Позже той же весной Группа ГАЗ попала в санкционный список Минфина США, а это означало, что компании, сотрудничающим с ГАЗом, могут попасть под вторичные санкции. После этого Volkswagen принял решение о полном прекращении производства машин в Нижнем Новгороде.

Спустя год, весной 2023-го, выяснилось, что ГАЗ был недоволен досрочным расторжением соглашения о контрактной сборке. Российская компания подала в суд на Volkswagen и потребовала от немецкой стороны 15,5 миллиарда рублей в качестве компенсации упущенной выгоды. Все активы Volkswagen были арестованы, но спустя две недели арест сняли. Тогда ГАЗ подал второй иск, уже на 28,4 миллиарда рублей. Но суд отказал автозаводу в иске и не стал повторно арестовывать имущество Volkswagen.

В конце июня стало известно, что Группа ГАЗ решила не добиваться ареста российских активов Volkswagen и производство по этому делу было прекращено. Согласно новой информации, стороны подписали мировое соглашение.