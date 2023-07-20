В Грузию не пускают некоторых российских водителей

Таможня Грузии перестала пропускать через границу граждан России без триколора на номере. Проблема коснулась россиян, которые уехали в отпуск в Турцию на автомобилях или мотоциклах — теперь грузинские пограничники не пускают их даже для транзитного пересечения страны без флагов России на автомобильных номерах.

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Грузинские власти мотивируют такое решение пунктом 1а Венской конвенции, который гласит, что участвующий в международном движении транспорт должен быть оснащен идентификатором его страны. Но это может быть как флаг, так и в случае с номерами России овальная наклейка RUS.

Днем 20 июля на границе Грузии образовалась пробка из нескольких десятков автомобилей и мотоциклов, которые не могут въехать на территорию страны. При этом никаких сложностей при пересечении границы на Верхнем Ларсе россияне по-прежнему не испытывают.