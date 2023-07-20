Эксперт рассказал о ситуации с автозапчастями в России

Дефицита автомобильных запчастей на сегодняшний день в России нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

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Специалист отметил, что ранее россияне действительно сталкивались с отсутствием запчастей для машины. Он добавил, что в основном это касалось немецких автомобилей.

«Но сейчас дефицита нет, потому что доставки наладились, и запчасти поступают», — объяснил автоэксперт.

При этом стоимость комплектующих с начала специальной военной операции (СВО) варьировалась.

«Сначала автозапчасти подорожали очень сильно. Потом понизились в цене. Сейчас можно сказать, что с начала СВО они подорожали процентов на 15-20», — рассказал Субботин.