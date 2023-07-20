Эксперт рассказал о ситуации с автозапчастями в России

Россиянам рассказали о ситуации с автозапчастями в стране
Дефицита автомобильных запчастей на сегодняшний день в России нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
Специалист отметил, что ранее россияне действительно сталкивались с отсутствием запчастей для машины. Он добавил, что в основном это касалось немецких автомобилей.
«Но сейчас дефицита нет, потому что доставки наладились, и запчасти поступают», — объяснил автоэксперт.
При этом стоимость комплектующих с начала специальной военной операции (СВО) варьировалась.
«Сначала автозапчасти подорожали очень сильно. Потом понизились в цене. Сейчас можно сказать, что с начала СВО они подорожали процентов на 15-20», — рассказал Субботин.
Ранее руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что стоимость кузовного ремонта и покраски автомобилей до конца лета может вырасти на пять-десять процентов. По словам эксперта, это обусловлено высоким спросом на ремонт автомобилей.