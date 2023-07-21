На продажу выставили уникальный пикап ИЖ с полным приводом

В России продают экспериментальный пикап ИЖ с трансмиссией «Нивы». Полноприводный ИЖ-2717 под названием «Охотник» можно купить всего за 750 тысяч рублей. Необычный автомобиль за 20 лет успел проехать чуть больше девяти тысяч километров с момента выпуска в 2004 году.

© Motor.ru / ИЖ-2717 «Охотник»

Пикап построен на базе популярной ИЖ «Ода», которая выпускалась под индексом 2126. Пикап, который получил название «Охотник», создали на базе полноприводной модификации «Оды», созданной по мотивам Lada Niva.

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Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Было выпущено лишь несколько автомобилей в такой модификации. На продажу выставили экземпляр с 1,8-литровым инжекторный мотором, который, по словам продавца, на пике развивает до 87 лошадиных сил.