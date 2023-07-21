На продажу выставили уникальный пикап ИЖ с полным приводом
В России продают экспериментальный пикап ИЖ с трансмиссией «Нивы». Полноприводный ИЖ-2717 под названием «Охотник» можно купить всего за 750 тысяч рублей. Необычный автомобиль за 20 лет успел проехать чуть больше девяти тысяч километров с момента выпуска в 2004 году.
Пикап построен на базе популярной ИЖ «Ода», которая выпускалась под индексом 2126. Пикап, который получил название «Охотник», создали на базе полноприводной модификации «Оды», созданной по мотивам Lada Niva.
Было выпущено лишь несколько автомобилей в такой модификации. На продажу выставили экземпляр с 1,8-литровым инжекторный мотором, который, по словам продавца, на пике развивает до 87 лошадиных сил.
В конце января 2023 года в России [продавали](https://motor.ru/news/orbita-capsule-ufa-30-01-2023.htm0 хэтчбек ИЖ «Орбита» 1999 года выпуска, которая простояла в гараже как минимум десять лет. Эти модели выпускали по обходной технологии и большинство к сегодняшнему дню списали в утиль, однако редкие экземпляры все же сохранились.