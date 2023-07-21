Росреестр напомнил сроки гаражной амнистии

Более 225 тысяч объектов зарегистрировали россияне с начала гаражной амнистии. Это 83 тыс. гаражей и 142 тыс. земельных участков под ними. Такие результаты Росреестр зафиксировал на 1 июля 2023 года.

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"Гаражная амнистия продолжает набирать популярность среди заявителей. Если в первый год реализации в упрощенном порядке были зарегистрированы и приватизированы 101,7 тыс. гаражей и земельных участков под ними, то на сегодняшний день цифра в два раза больше, - рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. - Понимая востребованность закона, мы работаем над учетом правоприменительной практики в законе и расширение сферы ее применения, например, на полосы отвода железных дорог". Сама процедура гаражной амнистии не требует многого, отметил Скуфинский: нужно просто обратиться в администрацию с любым имеющимся документом, подтверждающим право собственника на гараж. Оформление недвижимости в упрощенном порядке позволит владельцам полноценно распоряжаться своим имуществом в рамках закона.

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В общей сложности Росреестр уже провел учетно-регистрационных действий в отношении 141 886 земельных участков, площадью почти в 4,5 млн кв. м (4 481 833,87 кв. м). При этом за первый год действия гаражной амнистии легализовано было 62 379 участков на 2 млн кв. м (2 014 854,38 млн кв. м).

Статс-секретарь - заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий заявил, что третий квартал подряд максимальные результаты показывает Свердловская область - с начала гаражной амнистии там проведено 14970 учетно-регистрационных действий. Подавляющее большинство из них (12 729) как раз пришлись на гаражи. Близкую статистику зафиксировал Росреестр в Омской области - 14 069 объектов недвижимости, с сентября 2021 года по июнь 2023 года там оформлено 7919 гаражей. Замыкает тройку лидеров Татарстан. В республике зарегистрированы и приватизированы 4750 гаражей и 5 213 земельных участков.