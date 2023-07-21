Конгрессмены предлагают запретить тесты китайских автопилотов на территории США

Несколько членов конгресса направили в адрес министра транспорта США и министра торговли США письмо, в котором опасаются, что при нынешней политике на авторынке Соединённые Штаты рискуют уступить серьёзное стратегическое преимущество, если не запретить китайским компаниям тестировать системы автономного вождения на территории страны.

© Российская Газета

В своём письме члены конгресса утверждают, что технологии с применением камер, лидаров и радаров, ИИ и другими передовыми системами могут использоваться китайцами для сбора информации об американском народе и инфраструктуре, которые в конечном итоге могут быть переданы компартии КНР.

"Крайне важно, чтобы мы отдавали приоритет лидерству Америки в технологии автономных транспортных средств и не уступали конкурентных преимуществ враждебной нации, которая не разделяет наши ценности и приверженность свободе", - говорится в письме конгрессменов.

В настоящее время на территории США беспилотные технологии отрабатывают семь компаний.