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Власти США боятся слежки китайских "беспилотников". Их предлагают запретить

Несколько членов конгресса направили в адрес министра транспорта США и министра торговли США письмо, в котором опасаются, что при нынешней политике на авторынке Соединённые Штаты рискуют уступить серьёзное стратегическое преимущество, если не запретить китайским компаниям тестировать системы автономного вождения на территории страны.

Конгрессмены предлагают запретить тесты китайских автопилотов на территории США
© Российская Газета

В своём письме члены конгресса утверждают, что технологии с применением камер, лидаров и радаров, ИИ и другими передовыми системами могут использоваться китайцами для сбора информации об американском народе и инфраструктуре, которые в конечном итоге могут быть переданы компартии КНР.

"Крайне важно, чтобы мы отдавали приоритет лидерству Америки в технологии автономных транспортных средств и не уступали конкурентных преимуществ враждебной нации, которая не разделяет наши ценности и приверженность свободе", - говорится в письме конгрессменов.

В настоящее время на территории США беспилотные технологии отрабатывают семь компаний.

Летом прошлого года власти КНР на несколько месяцев запретили эксплуатацию электромобилей Tesla в одном из регионов из-за опасения шпионажа.