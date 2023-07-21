«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерам в Москве

Компания «АвтоВАЗ» применила коммерческие санкции к трем московским дилерам, которые завышали цены на Lada. Об этом пишет РИА Новости.

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Речь идет о таких дилерах, как «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». Эксперты после публикации журналистов о необоснованном увеличении цен на Lada Vesta NG провели проверку. Выяснилось, что дилеры завышали цены.

Как уточнили в «АвтоВАЗе», такие случаи бывают редко. В отношении дилеров приняли коммерческие меры. Какие именно санкции к ним применят, неизвестно.