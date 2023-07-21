Опубликованы изображения первых концептов электропикапа Tesla Cybertruck

Вчера были опубликованы одни из первых концептов электропикапа Tesla Cybertruck, которые продемонстрировали удивительные варианты его дизайна.

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Глава Tesla, Илон Маск, обсуждал будущий вид Cybertruck с главным дизайнером компании, и фотография с этой встречи стала доступна публике.

На снимке видны различные концепты пикапа, которые отличаются от оригинального угловатого дизайна, представленного в дальнейшем. Многие из них имеют более плавные формы, а некоторые вдохновлены научно-фантастическими и киберпанк играми и фильмами, такими как «Бегущий по лезвию 2049» и «Cyberpunk 2077».