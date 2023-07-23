В Россию привезли новый Volkswagen Passat

Автопроизводитель Haval внес изменения в прайс-лист для рынка России. Кроссоверы марки подорожали на 50–100 тысяч рублей.

Компания Haval второй раз за месяц повышает стоимость своих автомобилей в России. Сначала прибавку в цене получили 2 модели, а сейчас сразу 4. Изменение прайс-листа обеспечивается не только прямым повышением стоимости, но и сокращением прямых выгод для клиентов.

Минимальная прибавка отмечается у тех кроссоверов, которые подорожали “стандартным способом” - после повышение роста цен. К таким относятся Haval F7 и F7x, которые теперь оцениваются на 50 000 руб дороже. Приобрести Haval F7 в базовой версии можно за 2 349 000 руб, а в топовой - 3 249 000 руб. Стоимость Haval F7x составляет 2 399 000 – 3 299 000 руб.

Максимальную прибавку в размере 100 000 руб получил Haval Jolion и Dargo. Аналогичное изменение прайса предусматривается и для внедорожного исполнения последнего - Dargo X. Для модели Jolion убрали скидку в размере 50 000 рублей и изменили официальную стоимость. Для Dargo и Dargo X больше не предлагается специальная скидка в размере 100 000 руб.

У дилеров Haval Jolion оценивается в 1 949 000 руб в базовой комплектации, а в топовой - в 2 599 000 руб. Стоимость Dargo составляет 2 999 000 – 3 549 000 руб, а его высокопроизводительной версии Dargo X - 3 269 000 – 3 469 000 руб. Представители бренда сообщили, что стоимость кроссоверов на рынке обновилась по причине изменения курса рубля.