В Россию привезли новый Volkswagen Passat

Один из частников привез в Россию новый Volkswagen Passat. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 4 150 000 рублей.

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В объявлении говорится, что у выставленной на продажу машины максимальное исполнение: "богатая комплектация с огромным количеством функций, включая адаптивный круиз, подруливание, панорамная крыша, обдув сидений, трехзонный климат, CarPlay и многое другое".

Продавец также отмечает, что у него "полный комплект документов и ключей".

Двигатель у седана - 2,0 TSI, который выдает 190 л.с. и работает вместе с семиступенчатым "роботом". Привод - передний.