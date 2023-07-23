Наличие поддельных звуков двигателя в электромобиле объяснили

«Автопроизводители реагируют на опасения некоторых энтузиастов по поводу того, что у электромобилей нет души», — заявил Ким. Также в маркетинговых целях электромобили могут иметь поддельную коробку переключения передач, то есть имитировать момент переключения с одной передачи на другую. По мнению Эда Кима, данная практика вряд ли сохранится в течение ближайших 10 лет. «Я думаю, что многие водители в конце концов будут искать подлинного и реального опыта», — подытожил эксперт.