На вторичном рынке растет доля иностранных машин

В России резко выросли продажи иномарок с пробегом. Во втором квартале нынешнего года они взлетели на 50,6 процента по сравнению с тем же периодом 2022-го. Доля иностранных машин на «вторичке» тоже растет: в прошлом году она составляла 68,1 процента, а в апреле-июне 2023 года — уже 76,5 процента. Вместе со спросом увеличивается и средняя стоимость таких автомобилей. По итогам квартала она составила 800 тысяч рублей, что на 6,7 процента больше, чем в январе-марте.