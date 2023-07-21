Американский автопроизводитель Tesla продолжает строить на своей гигафабрике в Техасе электрические пикапы Cybertruck. Как сообщает SPEEDME.RU, в настоящее время их тестируют по всему миру для окончательной сертификации и проверки.

Недавно компания опубликовала несколько официальных фотографий Cybertruck. Это сигнализирует о старте мелкосерийного выпуска полностью электрического пикапа после двух лет задержек.

пресс-служба Tesla