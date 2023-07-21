Tesla опубликовала официальные фото нового пикапа Tesla Cybertruck
Американский автопроизводитель Tesla продолжает строить на своей гигафабрике в Техасе электрические пикапы Cybertruck. Как сообщает SPEEDME.RU, в настоящее время их тестируют по всему миру для окончательной сертификации и проверки.
Недавно компания опубликовала несколько официальных фотографий Cybertruck. Это сигнализирует о старте мелкосерийного выпуска полностью электрического пикапа после двух лет задержек.
пресс-служба Tesla
Представители бренда заверяют, что техасская гигафабрика переведена в стадию подготовки к производству. Его полноценный старт намечен на конец 2023-го года.