В Египте покажут электромобиль под возрожденной маркой Nasr
В Египте в скором времени, вероятно, возродится местная автомобильная марка Nasr. Согласно анонсу фирмы, уже в 2023 года компанией будет представлена некая электрическая модель, передает Speedme.ru.
На тизере можно увидеть лишь силуэт, который прикрыт цветным полотнищем. Речь идет, скорее всего, о пятидверном кузове.
Рассмотрев пропорции электромобиля, можно сделать вывод, что машина будет кроссовером.
Технические подробности пока отсутствуют. Однако отмечается, что это будет локальная модель.
Компания El Nasr Automotive существует на рынке с 1960 года.
Ранее сообщалось, что, согласно заявлению главы компании Mazda Масахиро Моро, корпорация планирует усилить свои усилия по электрификации модельного ряда после 2025 года. К 2027 году планируется выпустить две новые модели.