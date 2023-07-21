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В Египте покажут электромобиль под возрожденной маркой Nasr

В Египте в скором времени, вероятно, возродится местная автомобильная марка Nasr. Согласно анонсу фирмы, уже в 2023 года компанией будет представлена некая электрическая модель, передает Speedme.ru.

В Египте покажут электромобиль под возрожденной маркой Nasr
© El Nasr Automotive Manufacturing Co

На тизере можно увидеть лишь силуэт, который прикрыт цветным полотнищем. Речь идет, скорее всего, о пятидверном кузове.

Nasr.eg

Рассмотрев пропорции электромобиля, можно сделать вывод, что машина будет кроссовером.

Технические подробности пока отсутствуют. Однако отмечается, что это будет локальная модель.

Компания El Nasr Automotive существует на рынке с 1960 года.

Ранее сообщалось, что, согласно заявлению главы компании Mazda Масахиро Моро, корпорация планирует усилить свои усилия по электрификации модельного ряда после 2025 года. К 2027 году планируется выпустить две новые модели.

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