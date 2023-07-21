GM и SAIC готовят еще одну новинку

Предполагается, что полностью электрическая четырёхдверка китайской марки будет представлена в следующем году.

Марка Baojun – это результат партнёрства американского концерна General Motors и китайского SAIC. Она была создана в 2011 году, автомобили предназначались для «поднебесного» рынка. Сначала под этим брендом штамповались дешёвые легковые модели, но затем производители решили замахнуться на сегменты «побогаче». С течением времени некогда высокий спрос заметно поутих, в результате в компании решились на масштабную трансформацию своей линейки.

План «Трилогия омоложения»

В ходе пересмотра стратегии под брендом Baojun было решено выпускать доступные по цене электрички. Первенцем новой линейки стал субкомпактный кроссовер Baojun Yep, который получил оформление экстерьера в стиле Suzuki Jimny. Второй моделью оказался «зелёный» микровэн Baojun Yunduo с обтекаемым кузовом, двухэтажной головной оптикой, выступающим вперёд бампером и выдвижными дверными ручками.

Теперь стало известно о третьей новинке Baojun: снимок, иллюстрирующий план бренда, которому дали название «Трилогия омоложения», опубликовало китайское издание Autohome. На этой фотографии впервые засветилась модель, которая в сравнительно скором будущем (вероятно, в 2024 году) дополнит новую, трансформированную линейку марки.

Будущая новинка бренда Baojun

Роль новинки исполнит флагманский седан Baojun EQ200 (на общем снимке он находится справа). Стоит отметить, что литерами «EQ» свои электромобили уже называет немецкая марка Mercedes-Benz. Не исключено, что впоследствии китайская четырёхдверка получит иное имя, без буквенно-цифровых индексов.

Пока не ясно, на какой стадии разработки находится EQ200. Вероятно, в плане изображен концепт будущей новинки. Судя по эскизу, электромобиль получит футуристичное оформление с заострённым «носом» с подсветкой в форме буквы «T», угловатыми элементами декора, вертикальной головной оптикой, большим разделённым надвое воздухозаборником в нижней части переднего бампера, камерами вместо боковых зеркал и покатым рельефным капотом.

Компания Baojun также сообщила о производственных планах, касающихся новой линейки. Так, субкомпактный кроссовер Yep будет сходить с конвейера ежегодным тиражом примерно в 50 тыс. экземпляров. На микровэн Yunduo придётся около 150 тыс. единиц в год. А будущий флагманский седан Baojun EQ200 производитель планирует выпускать ежегодно в количестве около 100 тыс. шт.

Официальной информации о «начинке» пока нет. По предварительным данным, EQ200 может получить двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси). Не исключено, что запас хода на одной зарядке у такой модели превысит 600 км, а время разгона с места до «сотни» составит примерно 5 секунд.