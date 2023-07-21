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Марка Tesla отзывает около 16 тысяч машин из-за проблем с ремнями безопасности

Tesla отзывает почти 16 000 своих автомобилей Model S и Model X 2021-2023 годов, потому что некоторые ремни безопасности переднего ряда, возможно, не были правильно подсоединены после ремонта.

Tesla отзывает около 16 тысяч Model S и Model X
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Tesla сообщила в своем отчете об отзыве техники безопасности, что в транспортных средствах ремень безопасности первого ряда был отсоединен от анкера натяжителя в рамках необходимого шага для выполнения ремонта. Но ремень безопасности, возможно, не был правильно присоединен к якорю преднатяжителя после ремонта.

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