Представлен новый кроссовер Dayun Yuanhang H8

В августе будет представлен полностью электрический кроссовер Dayun Yuanhang H8 с запасом хода чуть менее 1000 км. Об этом пишет iXBT.

Автомобиль представляет собой большой кроссовер, его размеры составляют 5230 х 2015 х 1760 мм при колесной базе 3126 мм, что позволяет добавить третий ряд сидений. Варианты заднего и полного привода доступны на выбор. Заднеприводная версия имеет запас хода 610 км или 700 км, а полноприводная - 560 км, 650 км и 950 км, она разгоняется до «сотки» за 3,8 секунды.

В кроссовер добавлена однокристальная система Qualcomm Snapdragon третьего поколения и операционная система AliOS. Автомобиль также имеет 12,3-дюймовую приборную панель, 17,38-дюймовый центральный экран управления и 70-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью.