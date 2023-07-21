В России появилась партия мотоциклов Brabus 1300 R Edition 23

В дилерские центры КТМ Автодом привезли лимитированную партию мотоциклов Brabus 1300 R Edition 23, передает Ixbt.com.

Данную модель создали при сотрудничестве КТМ и Brabus. В прошлом году была выпущена эксклюзивная партия мотоциклов Brabus 1300 R.

Версию спроектировали на базе KTM 1290 Super Duke R EVO. Ей дали 1,3-литровый двухцилиндровый двигатель мощностью 180 л.с. Можно выбрать модель в черном цвете (Superblack) и в сером (Stealth Grey).

Brabus 1300 R Edition 23 получил легкие 9-спицевые кованые диски Monoblock Z, сиденье с подогревом, а также полуактивную подвеску WP APEX с тремя режимами (Track, Auto, Advanced).

Также мотоциклу дали высококлассную систему контроля тяги, функцию защиты от опрокидывания назад и режимами езды.

Среди других опций мотоцикла - MTC, MSR, Supermoto ABS, круиз-контроль, TPMS, автоотключение поворотников, бесключевой доступ и 5-дюймовый экран с регулируемым углом наклона.