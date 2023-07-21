Maserati попрощалась с мотором V8 новыми версиями Ghibli и Levante

Компания Maserati до конца года прекратит выпуск машин с двигателями V8 и в качестве прощания с мотором выпустила лимитированные серии седана Ghibli и кроссовера Levante. Об этом пишет Auto.ru.

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Ожидается, что седан, который получил название Maserati Ghibli 334 Ultima, станет самой быстрой машиной в мире в своем классе. Максимальную скорость машина сможет развивать с помощью 580-сильной модификации «восьмерки», более облегченного корпуса и новых шин. Набор 100 км/ч будет занимать всего 3,9 секунды.

Салон автомобиля вместе с фирменным трезубцем украсит цифра 334, также это изображение будет нанесено на переднее крыло ярко-красным шрифтом. В кузове использованы элементы из углепластика, а дизайн 21-дюймовых дисков проработан для снижения сопротивления воздуха.

Maserati Levante V8 Ultima получил тот же двигатель, но уже 22-дюймовые колеса.

Auto.ru

При этом клиенты не смогут выбрать цвет кузова и салона. Levante будет предложен в черном и синем оттенке с интерьером в желто-черной гамме. А Ghibli компания планирует сделать ярко-синего цвета с желто-черным интерьером.

Цены на автомобили пока не объявлены.