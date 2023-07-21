Инженер Fiat Chrysler признал себя виновным в Дизельгейте

Как сообщает SPEEDME.RU, автоинженера обвиняют в том, что он предоставлял ложные данные органам США о выбросах автомобилей. Стало известно, что работник Fiat Chrysler Эмануэль Пальма признал себя виновным. Это преступление считается уголовным.

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По данным источника, обвинения были выдвинуты еще в 2019 году. Теперь Эмануэль Пальма взял вину на себя за сговор с целью нарушения Закона о чистом воздухе. Приговор будет вынесен 17 октября.

«Дизельгейт», разразившийся еще в 2015 году, затронул не только автомобили концерна Volkswagen Group. Большинство именитых автопроизводителей после этого уличили в махинациях с занижением вредных выбросов.