ExxonMobil в новой рекламе раскритиковала электромобили
Компания ExxonMobil представила новый рекламный ролик моторного масла Mobil 1. В видео явно прослеживается антиреклама электромобилей. Об этом пишет Аuto.ru.
В официальной рекламе подчеркивается свобода передвижения и любовь к вождению, однако видеоряд содержит явную антиэлектрическую риторику, ведь компания не задействовала ни одного электрокара в съемках. В видео показано некое общество людей, где каждый член привязан к своему месту множеством тяжелых электрических кабелей, которые повсюду их сопровождают. В финале один из героев освобождается от них и уезжает на пикапе Chevrolet Colorado ZR2 с дизельным двигателем.
По всей видимости, ExxonMobil таким образом выражает протест против идеи полного перехода на электротягу, который может привести к финансовым потерям компании, зависящей от доходов с продажи моторных масел и трансмиссионных жидкостей.
Реклама автомобиля может вызвать негативную реакцию у целевой аудитории. Примером является запрет в Великобритании на рекламный ролик Land Rover, который показывал внедорожник, паркующийся на краю обрыва по сигналам парктроников без видимых препятствий. Реклама была признана обманом потребителя.