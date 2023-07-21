ExxonMobil в новой рекламе раскритиковала электромобили

В официальной рекламе подчеркивается свобода передвижения и любовь к вождению, однако видеоряд содержит явную антиэлектрическую риторику, ведь компания не задействовала ни одного электрокара в съемках. В видео показано некое общество людей, где каждый член привязан к своему месту множеством тяжелых электрических кабелей, которые повсюду их сопровождают. В финале один из героев освобождается от них и уезжает на пикапе Chevrolet Colorado ZR2 с дизельным двигателем.