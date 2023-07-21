Владелец Tesla рассказал о сломавшейся пластиковой педали акселератора

Пластиковая педаль акселератора Tesla чуть не сломалась пополам, ошарашив владельца
Педаль акселератора является одним из наиболее часто используемых компонентов автомобиля, поэтому большинство людей считают, что она всегда будет работать правильно. Однако владелец Tesla Model 3 заметил, что его педаль чуть не сломалась пополам, и поделился своим опытом в Интернете.
Речь идет о Tesla Model 3 Long Range 2021 года выпуска. Фотодоказательства, которыми поделились на Reddit, показывают, что колонка педали акселератора наполовину сломана и готова сорваться в любую минуту. Пост озаглавлен «Я не думаю, что я нажимал на него так сильно…», и загрузчик спрашивает других владельцев Model 3, есть ли у них подобный опыт. Как отмечают комментаторы, педаль акселератора на электромобилях Tesla, полученная от поставщика, сделана из какого-то полого полимера/пластика. Это облегчает поломку под нагрузкой по сравнению с педалью тормоза, изготовленной из твердой стали.
Быстрый поиск в Интернете показывает, что это не единственный случай поломки педали Tesla. С 2017 года несколько владельцев Model S делились фотографиями своих сломанных пластиковых педалей на форумах и в социальных сетях. О некоторых случаях сообщалось в статье Forbes за 2019 год
Другой владелец Tesla публично пожаловался, попросив компанию добавить металлическую колонну и резиновое покрытие на акселератор, что значительно улучшит его ощущение и прочность. Обратите внимание, что Tesla ремонтирует свои электромобили в специализированных сервисных центрах, поэтому нет доступных данных о том, как часто возникает этот дефект.
Tesla — не единственная компания, использующая пластик для педалей, поскольку это обычная практика среди поставщиков.