Владелец Tesla рассказал о сломавшейся пластиковой педали акселератора

Педаль акселератора является одним из наиболее часто используемых компонентов автомобиля, поэтому большинство людей считают, что она всегда будет работать правильно. Однако владелец Tesla Model 3 заметил, что его педаль чуть не сломалась пополам, и поделился своим опытом в Интернете.

Речь идет о Tesla Model 3 Long Range 2021 года выпуска. Фотодоказательства, которыми поделились на Reddit, показывают, что колонка педали акселератора наполовину сломана и готова сорваться в любую минуту. Пост озаглавлен «Я не думаю, что я нажимал на него так сильно…», и загрузчик спрашивает других владельцев Model 3, есть ли у них подобный опыт. Как отмечают комментаторы, педаль акселератора на электромобилях Tesla, полученная от поставщика, сделана из какого-то полого полимера/пластика. Это облегчает поломку под нагрузкой по сравнению с педалью тормоза, изготовленной из твердой стали.

Быстрый поиск в Интернете показывает, что это не единственный случай поломки педали Tesla. С 2017 года несколько владельцев Model S делились фотографиями своих сломанных пластиковых педалей на форумах и в социальных сетях. О некоторых случаях сообщалось в статье Forbes за 2019 год

Другой владелец Tesla публично пожаловался, попросив компанию добавить металлическую колонну и резиновое покрытие на акселератор, что значительно улучшит его ощущение и прочность. Обратите внимание, что Tesla ремонтирует свои электромобили в специализированных сервисных центрах, поэтому нет доступных данных о том, как часто возникает этот дефект.

Tesla — не единственная компания, использующая пластик для педалей, поскольку это обычная практика среди поставщиков.