В России владельцев шумных автомобилей начнут штрафовать

Законопроект, который наделяет регионы полномочиями самим устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств, был принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.

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В палату его внесли в конце ноября минувшего года.

В настоящее время закон предусматривает предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума. По мнению авторов законопроекта, меры следует ужесточить.

Также власти считают необходимым закрепление возможности установления размера штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя.

Для россиян сумма штрафа может достигать более 5 тысяч рублей, но не более 30 тысяч рублей.

Кроме того, авторы законопроекта выступают за то, чтобы разрешить автоматическую фиксацию правонарушений с помощью работающих в автоматическом режиме шумомеров и распространить на такие случаи специальный упрощенный порядок производства по делу об административном правонарушении.