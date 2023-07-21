В России владельцев шумных автомобилей начнут штрафовать
Законопроект, который наделяет регионы полномочиями самим устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств, был принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.
В палату его внесли в конце ноября минувшего года.
В настоящее время закон предусматривает предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума. По мнению авторов законопроекта, меры следует ужесточить.
Также власти считают необходимым закрепление возможности установления размера штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя.
Для россиян сумма штрафа может достигать более 5 тысяч рублей, но не более 30 тысяч рублей.
Кроме того, авторы законопроекта выступают за то, чтобы разрешить автоматическую фиксацию правонарушений с помощью работающих в автоматическом режиме шумомеров и распространить на такие случаи специальный упрощенный порядок производства по делу об административном правонарушении.
Ранее Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ввести штрафы от 300 тысяч до одного миллиона рублей за скручивание пробега.