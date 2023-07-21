АвтоВАЗ проводит тайные проверки дилерских центров

АвтоВАЗ проводит тайные проверки своих официальных дилеров на предмет завышения цен на автомобили. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

© Unsplash

Во время проверки представители российского автобренда ищут необоснованное завышение цен на модели Lada. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркивал, что уровень цен у дилеров будет жестко контролироваться, а в некоторых случаях завод будет расторгать контракты с автоцентрами.

Напомним, что проверки начались после сообщений СМИ о необоснованных завышениях цен на Lada Vesta NG. Журналисты выяснили, что в некоторых центрах стоимость автомобиля ощутимо превышала рекомендованную автопроизводителем — в частности, за седан с базовым мотором на 90 л.с. в комплектации Comfort Plus просили более 2,1 млн рублей при рекомендованной цене менее 1,3 млн рублей.