В Китае представили электрический седан Avatr 12

В Китае официально представили новый электрический седан с кинематографическим названием Avatr 12. Новинка появилась благодаря сотрудничеству между Changan, Huawei и CATL, впервые принесшим нам Avatr 11 пару лет назад.

Следует отметить, что Avatr 12 является достаточно большим седаном, его длина составляет 5020 мм, ширина – 1999 мм, а высота – 1460 мм. Известно, что для машины будут предложены две силовые установки.

Базовой будет заднеприводная модель с одним электродвигателем мощностью 308 л.с. Также будет предлагаться двухмоторная полноприводная версия мощностью 569 л.с. К сожалению, характеристики аккумуляторной батареи автопроизводитель пока держит в секрете.

В передней части электромобиля выделяются разделенные светодиодные фары с дневными ходовыми огнями, которые загибаются вниз по передней панели, соединяясь с центральными решетками. Для авто будут доступны четыре варианта колесных дисков в размере 20 и 21 дюйма.