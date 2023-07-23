Hyundai заявил об ажиотажном спросе на новый кроссовер Exter. Продажи модели в Индии начались 10 июля, но срок ожидания на некоторые комплектации уже растянулся до 12 недель. Топ-менеджер Hyundai заявил Autocar India, что ежедневно оформляется 1800 предзаказов на кроссовер Exter. Сорок процентов клиентов предпочитают бензиновые версии с «механикой», 22 процента выбрали газовый двигатель, а оставшиеся 38 процентов — модификацию с «роботом».

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Ключ к успеху Hyundai Exter — привлекательные цены. Базовая версия стоит всего 600 тысяч рупий (660 тысяч рублей), а максимально оснащённый вариант с роботизированной коробкой передач оценён в один миллион рупий (1,1 миллиона рублей). Есть у кроссовера и «взрослые» опции: в стартовой комплектации доступны шесть подушек безопасности, система стабилизации, а всего — 26 ассистентов.

Hyundai Exter относится к субкомпактному классу: габаритная длина — 3,8 метра. Однако у кроссовера солидный дорожный просвет (185 миллиметров) и небольшие свесы. Под капотом 1,2-литровый турбомотор, который может работать на бензине и пропан-бутане. Тяга передаётся на переднюю ось через 5-ступенчатую «механику» или конвертированный из неё «робот» с одним сцеплением.