Эксперты рассказали, кто не получит права после 1 апреля 2024 года

С 1 апреля следующего года водители с иностранными правами, проживающие постоянно в России, должны будут получить российские водительские удостоверения. Однако не всем это удастся, так как есть причины, по которым в получении прав могут отказать. Об этом пишет Autonews.

На данный момент в России нет ограничений на управление автомобилем с иностранным водительским удостоверением, если в нем сведения продублированы на русском или прилагается заверенный у нотариуса перевод.

Новый закон обязывает всех автомобилистов, постоянно проживающих в России, получить российские водительские удостоверения. Однако для некоторых категорий водителей это может оказаться проблемой. Водители легковых автомобилей и мотоциклов должны будут сдать только теоретическую часть экзамена, подготовиться к которой можно самостоятельно. Для водителей грузовиков и автобусов необходимо пройти полную программу обучения и сдать экзамены по теории и практике.

Эксперты считают, что для некоторых водителей получение российских прав может стать проблемой из-за незнания русского языка или лени при самостоятельной подготовке к экзамену. Однако, закон обязывает всех водителей с иностранными правами получить российские удостоверения, и после 1 апреля 2024 года иностранные права не будут считаться основанием для права управления транспортным средством.